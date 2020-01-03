Timsah atağa kalktı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Bursaspor, 3 ismi gündemine aldı. Yeşil-beyazlılar, Denizlispor'un forveti Mehmet Akyüz'ün (34) yanı sıra aynı takımdan; sol kanat Burak Çalık'ı (31) istiyor. Timsah, ayrıca G.Birliği'nin sol kanatı Nadir Çiftçi'yi de alternatif olarak listesine aldı. 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu, bu sezon Başkent ekibinde 10 maçta forma giydi. Öte yandan transferde harekete geçen Bursaspor, dün Antalya Side'de kampa girdi.