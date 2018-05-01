Timsah nefes aldı
Haftanın son karşılaşmasında Konyaspor’u Sow ve Ertuğrul’un golleriyle yenip ateşe atan yeşil-beyazlılar, Süper Lig’de kalma yolunda büyük bir adım attı
Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor'u ağırlayan Bursaspor, rakibine Sow ve Ertuğrul'un golleriyle iyice ateşe attı: 2-1. 35 bin taraftarının desteğini arkasına alan Timsahlar, Moussa Sow ve Ertuğrul Ersoy'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Sergen Yalçın, Mustafa Er ile çıkışa geçen Bursa karışısında ikinci yenilgisini aldı.
VOLKAN ŞEN'E TEPKİ
KONUK ekip, 89'da Adis Jahovic ile farkı bire indirmesine rağmen haftayı puansız kapadı. Bursaspor 39 puanla 10'uncu sıraya yükselirken, 32 puanda kalan Konyaspor, düşme potasının sınırından kurtulamadı. Öte yandan Konya forması giyen Volkan Şen tribünlerden 'hain' diye tepki alırken, konuk ekibin tribününde meşale yakan iki taraftar polis tarafından gözaltına alındı.
Gançev: Takıma moral lazımdı
Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, "İyi bir takıma sahibiz. Takımımıza moral lazımdı. Mustafa hoca ile beraber bu morali de kazandık. Çok mutluyuz. Takıma teşekkür etmek istiyorum. İyi bir takıma sahibiz. Bize moral lazımdı' dedi.
Orkan Çınar: Nasip değilmiş
Karşılaşmada 35 metreden attığı frikiği direkte patlayan Konyaspor'un genç yeteneği Orkan Çınar, "Keşke gol olsaydı ama nasip değilmiş. Biraz daha çalışmaya devam edersem, belki direkleri dövmeyi bırakıp gol atabilirim" şeklinde konuştu.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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