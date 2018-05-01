Timsah nefes aldı

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor'u ağırlayan Bursaspor, rakibine Sow ve Ertuğrul'un golleriyle iyice ateşe attı: 2-1. 35 bin taraftarının desteğini arkasına alan Timsahlar, Moussa Sow ve Ertuğrul Ersoy'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Sergen Yalçın, Mustafa Er ile çıkışa geçen Bursa karışısında ikinci yenilgisini aldı.



VOLKAN ŞEN'E TEPKİ

KONUK ekip, 89'da Adis Jahovic ile farkı bire indirmesine rağmen haftayı puansız kapadı. Bursaspor 39 puanla 10'uncu sıraya yükselirken, 32 puanda kalan Konyaspor, düşme potasının sınırından kurtulamadı. Öte yandan Konya forması giyen Volkan Şen tribünlerden 'hain' diye tepki alırken, konuk ekibin tribününde meşale yakan iki taraftar polis tarafından gözaltına alındı.



Gançev: Takıma moral lazımdı

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, "İyi bir takıma sahibiz. Takımımıza moral lazımdı. Mustafa hoca ile beraber bu morali de kazandık. Çok mutluyuz. Takıma teşekkür etmek istiyorum. İyi bir takıma sahibiz. Bize moral lazımdı' dedi.



Orkan Çınar: Nasip değilmiş

Karşılaşmada 35 metreden attığı frikiği direkte patlayan Konyaspor'un genç yeteneği Orkan Çınar, "Keşke gol olsaydı ama nasip değilmiş. Biraz daha çalışmaya devam edersem, belki direkleri dövmeyi bırakıp gol atabilirim" şeklinde konuştu.