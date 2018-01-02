Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer...

Burssasporlu Yusuf Erdoğan'ın düğününe katılan Başkan Ali Ay, burada önemli açıklamalar yaptı. Bursaspor'un her sene şampiyonluğa oynaması gerektiğini söyleyen Ay, NTV'ye yaptığı açıklamada " Türkiye'nin en büyük şehir takımı olan Bursaspor'un hedefi şampiyonluktur" dedi.

"BEHICH'E GELEN TEKLİFLER VAR"

Transferin gözde ismi Avustralya'lı sol bek Aziz Behich için açıklamalarda bulunan Ay, yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Aziz Behich gelen teklifleri doğrulayan başkan, "Dolaylı olarak teklifler var. Teklifin miktarı önemli. Her futbolcu neticede gitmek istiyorsa gidebilir. Kulübü menfaat sağlıyorsa gidebilir. Bakacağız artık tekliflere" dedi.



