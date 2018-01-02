Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer...
Bursaspor Başkanı Ali Ay, üç büyüklerin hedefindeki sol bek Aziz Behich'in transferi için yeşil ışık yaktı
Burssasporlu Yusuf Erdoğan'ın düğününe katılan Başkan Ali Ay, burada önemli açıklamalar yaptı. Bursaspor'un her sene şampiyonluğa oynaması gerektiğini söyleyen Ay, NTV'ye yaptığı açıklamada " Türkiye'nin en büyük şehir takımı olan Bursaspor'un hedefi şampiyonluktur" dedi.
"BEHICH'E GELEN TEKLİFLER VAR"
Transferin gözde ismi Avustralya'lı sol bek Aziz Behich için açıklamalarda bulunan Ay, yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Aziz Behich gelen teklifleri doğrulayan başkan, "Dolaylı olarak teklifler var. Teklifin miktarı önemli. Her futbolcu neticede gitmek istiyorsa gidebilir. Kulübü menfaat sağlıyorsa gidebilir. Bakacağız artık tekliflere" dedi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:57
-
Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 13
Yorum
ramazan talısca beşiktaş tan gıtecek bak gorursunuz
-
‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 9
Yorum
Miyane O içinizdeki umuttan ben de istiyorum, burada herkes 20 yaşın altında herhalde...
-
RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 10
Yorum
sapsarı tamam yönetim gerektiği gibi kontrol yapmamakla suçlu. Ancak sakatlığını bildiği halde, bunu gizleyerek sözleşme yapan dolandırıcı değilmi
Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.