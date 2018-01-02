 Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer... – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Başkan, 'i açıkladı! Transfer...

    Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer...

    Bursaspor Başkanı , üç büyüklerin hedefindeki sol bek 'in transferi için yeşil ışık yaktı

    Burssasporlu Yusuf Erdoğan'ın düğününe katılan Başkan , burada önemli açıklamalar yaptı. Bursaspor'un her sene şampiyonluğa oynaması gerektiğini söyleyen Ay, NTV'ye yaptığı açıklamada " Türkiye'nin en büyük şehir takımı olan Bursaspor'un hedefi şampiyonluktur" dedi.

    "BEHICH'E GELEN TEKLİFLER VAR"
    gözde ismi 'lı sol bek için açıklamalarda bulunan Ay, yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. Fenerbahçe, ve 'un gündemindeki Aziz Behich gelen teklifleri doğrulayan başkan, "Dolaylı olarak teklifler var. Teklifin miktarı önemli. Her futbolcu neticede gitmek istiyorsa gidebilir. Kulübü menfaat sağlıyorsa gidebilir. Bakacağız artık tekliflere" dedi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:57
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