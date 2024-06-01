MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan saldırıya uğradı!

Sosyal medyada vücut geliştirme videolarıyla bilinen Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın kanlı sokak kavgası gerçekleşmişti.

"ÖZÜR DİLERİM"

Cebebi kavganın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm bu yaşananlardan dolayı önce kendi ailemden sonra tüm sevdiklerimden ve bana inanan takipçilerimden ve kötü örnek olduğum gençlerden özür dilerim. Ben aldığım eğitimlerle yabancı ülkelerde edindiğim deneyimlerle 10 yıldan fazladır sizlere abilik hocalık yapmaya çalıştım. Bunu yaparken amacım sizlere bir şeyler öğretmekti ve karşılıklı eğlenmekti." demişti.

2018 YILINDA KARŞILAŞMIŞLARDI!

Boks müsabakasını izlemek için seyirciler arasında bulunan Kazgan, daha önce kozlarını ringte paylaştığı 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa tarafından saldırıya uğradı.

ARKADAN SALDIRDI: DEFALARCA YUMRUK ATTI

Kazgan'a arkadan yaklaşan Çarbuğa, mücadeleyi izlediği esnada eski rakibine yumruklar salladı.

GÖREVLİLERE DE SALDIRDILAR

Spor müsabakasındaki görevliler ve çevredekiler duruma müdahale etti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇTU

Çarbuğa daha sonra kendisini ayıran şahıslara da tekme ve yumruk sallamaya çalıştı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kavganın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, o anlar anbena kaydedildi.