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Eski Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt'ın yeni tercihi şaşırttı! Ringlerde sahne alacak

Fenerbahçe'nin ve Liverpool'un unutulmaz isimleri arasında yer alan Dirk Kuyt, sürpriz bir tercih yaptı. Hollandalı eski futbolcu, boks sporuna ilgi duydu ve ringlerde yer alacağını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:30
Eski Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt'ın yeni tercihi şaşırttı! Ringlerde sahne alacak

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, ringe adım atıyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Kuyt ekim ayında Rotterdam'da plananlanan Hit It adlı özel bir etkinlikte yer alacak.

Eski Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt'ın yeni tercihi şaşırttı! Ringlerde sahne alacak

NE SÖYLEDİ?

Konuyla ilgili bir video mesaj paylaşan eski futbolcu, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. Ve tabii ki o gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum.

Eski Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt'ın yeni tercihi şaşırttı! Ringlerde sahne alacak

Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak. Bu yüzden başka bir ünlüye karşı bu rekabete girmeyi çok isterim. Bundan böyle daha sıkı antrenman yapacağım" dedi.

Eski Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt'ın yeni tercihi şaşırttı! Ringlerde sahne alacak

Şu anda futbol analisti olarak çalışan 41 yaşındaki Kuyt'ın rakibinin kim olacağı henüz bilinmiyor.

Eski Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt'ın yeni tercihi şaşırttı! Ringlerde sahne alacak

Dirk Kuyt İngiltere, Hollanda ve Türkiye'de top koşturduktan sonra sonra 2018'de emekliye ayrıldı.

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