Eski Fenerbahçeli yıldız Dirk Kuyt'ın yeni tercihi şaşırttı! Ringlerde sahne alacak

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, ringe adım atıyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Kuyt ekim ayında Rotterdam'da plananlanan Hit It adlı özel bir etkinlikte yer alacak.

NE SÖYLEDİ? Konuyla ilgili bir video mesaj paylaşan eski futbolcu, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. Ve tabii ki o gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum.