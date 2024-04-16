MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN? | Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Muhammed Ali'den sonra en başarılı boksörlerden biri olan Mike Tyson, 58 yaşında yeniden ringe dönecek. Jake Paul ile canlı yayınlanacak bir müsabakaya çıkacak Mike Tyson, çalışmalarını sürdürürken, maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat kaçta?

MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Mike Tyson - Jake Paul maçı 20 Temmuz'da oynanacak. Müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve dijital bir platform üzerinden canlı yayınlanacak.