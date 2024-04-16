Haberler Boks MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN? | Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN? | Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson ile başarılı boksör Jake Paul, canlı yayınlanacak maç ile karşı karşıya gelecek. Mike Tyson - Jake Paul maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat kaçta?

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN? | Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Muhammed Ali'den sonra en başarılı boksörlerden biri olan Mike Tyson, 58 yaşında yeniden ringe dönecek. Jake Paul ile canlı yayınlanacak bir müsabakaya çıkacak Mike Tyson, çalışmalarını sürdürürken, maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat kaçta?

MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Mike Tyson - Jake Paul maçı 20 Temmuz'da oynanacak. Müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve dijital bir platform üzerinden canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral estetiğin dibine vurdu tam bir afet oldu! "Ey estetik sen neler yapıyorsun böyle!"
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
Üründül'den övgü dolu sözler!
G.Saray'dan rüya gibi transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muhammed Dursun'un gözü zirvede
Buse Naz Çakıroğlu Paris'te altını hedefliyor!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Nisan rakamları
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 NİSAN 2024 | 💭Duygularınızı ifade etmekten kaçmayın!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 NİSAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra... F.Bahçe'de Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra... 10:18
Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu! Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu! 10:17
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? 10:11
G.Saray'dan rüya gibi transfer! G.Saray'dan rüya gibi transfer! 09:53
Barcelona - PSG maçı ne zaman? Barcelona - PSG maçı ne zaman? 09:46
Kartal'a gençlik aşısı! Kartal'a gençlik aşısı! 09:45
Daha Eski
Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman? Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:38
G.Saray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu 09:30
SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 32. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 32. hafta VAR kayıtları 09:28
Üründül'den övgü dolu sözler! Üründül'den övgü dolu sözler! 09:03
Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor 09:01
Arda Turan'a şok suçlama! Arda Turan'a şok suçlama! 08:57