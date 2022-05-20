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Busenaz Sürmeneli 66 kiloda dünya şampiyonu oldu!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:37 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:44
Busenaz Sürmeneli 66 kiloda dünya şampiyonu oldu!

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11 ve son gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda final maçına çıktı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i eledi.

Finalde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaşan Busenaz, ilk rauntta rakibini yıpratan yumruklar attı. Çok üstün bir boks ortaya koyan Busenaz, ilk raundu 5-0 aldı.

İlk rauntta olduğu gibi ikinci rauntta da hakemin saymasını sağlayan milli boksör, bu bölümü de net bir şekilde 5-0 üstün bitirdi.

Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı.

Trabzonspor'un sporcusu olan Busenaz, galibiyetinin ardından ringde kolbastı oynayarak şampiyonluğunu kutladı.

Busenaz Sürmeneli, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 4. şampiyonluğunu getirdi.

2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kiloda da altın madalya aldı. Milli boksör, 2 dünya şampiyonluğu olan Gülsüm Tatar'ın rakoruna da ortak oldu.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİN YANINDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı salonda izledi.

Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, milli boksörleri heyecanla destekledi.

Bakan Kasapoğlu'nun yanında 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır oturdu. Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de eşlik etti.

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