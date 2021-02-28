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Son dakika spor haberi: 'e 3. rauntta mağlup oldu!

Son dakika spor haberleri... Profesyonel boksör , Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı ile karşı karşıya geldi. Miami Hard Rock Stadı'nda düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonluğu maçına çıkan Avni Yıldırım, rakibi 'e 3. raunt içinde mağlup oldu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 07:11 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 07:14
Son dakika spor haberi: Avni Yıldırım Canelo Alvarez'e 3. rauntta mağlup oldu!

, Türk profesyonel boks tarihinin en önemli maçlarından biri olarak gösterilen müsabakada dünyanın en yetenekli boksörleri arasında yer alan "" lakaplı Alvarez ile 'de karşılaştı. 29 yaşındaki Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi alındı. Boks gecesinin yoğun ilgi gösterilen biletleri 8 bin dolara kadar alıcı buldu.

Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde edecek. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar alacak.

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