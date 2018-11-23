Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı devirerek altın kemerini korumayı başaran Khabib Nurmagomedov, kutsal topraklarda umre yapıyor.
Kabe'den paylaşım yapan Khabib Nurmagomedov'un fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı devirerek altın kemerini korumayı başaran Khabib Nurmagomedov, kutsal topraklarda böyle görüntülendi.
- 23.11.2018 18:54
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
yaser antalya yener 4-1
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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