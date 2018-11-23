Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de

    Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de

    UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı devirerek altın kemerini korumayı başaran Khabib Nurmagomedov, kutsal topraklarda umre yapıyor.

    Kabe'den paylaşım yapan Khabib Nurmagomedov'un fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.



    UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı devirerek altın kemerini korumayı başaran Khabib Nurmagomedov, kutsal topraklarda böyle görüntülendi.

    1. 23.11.2018 18:54
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