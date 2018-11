9 yaşında 3 şampiyonluk yaşadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Baturay Şafak Arslan (9), 5 yaşında başladığı wushu-kungfuda 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. Alanında Türkiye'deki en küçük siyah kuşak sahibi olan Baturay'ın en büyük hedefi ise ülkesini uluslararası arenada temsil edip dünya şampiyonluğunu tatmak.

Erdemli Sultan Akın İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Baturay Şafak Arslan, wushu-kungfu antrenörü olan babası Fevzi Arslan sayesinde bu spora ilgi duyarak küçük yaşlarda başladı. Bu sayede henüz 5 yaşındayken wushu kung-fu ile tanışan Baturay, il seçmelerinde şampiyon olarak Türkiye finallerine katıldı. 2018 Şubat ayında Antalya'da düzenenen Wushu-Kungfu Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Baturay, Kırşehir'deki illerarası Kemer Kupa Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilik kürsüsüne çıktı.

Wushu-kungfuda Türkiye'nin en küçük siyah kuşak sahibi olan ve çalışmalarını Erdemli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda haftada 3 antrenmanla sürdüren Baturay, "Ben bu spora 5 yaşında başladım. Babamın antrenör olması nedeniyle küçük yaşta salona gelerek çalıştım. Yaptığım bütün karşılaşmaları kazandım. 3 tane Türkiye şampiyonluğum var. Amacım, bütün rakiplerimi yenerek dünya şampiyonu olmak. İnşallah bunu da başaracağım" dedi.



Baturay'ın babası ve antrenörü Fevzi Arslan ise şöyle konuştu:

"Şu ana kadar girdiği bütün turnuvalarda sayı vermeden 3 defa Türkiye şampiyonu olan bir sporcumuz. Baturay Şafak, aynı zamanda Wushu-Kungfu spor dalında Türkiye'nin en küçük siyah kuşak sahibi sporcusudur. Bu sporu çok seviyor. Haftada 3 gün salona gelerek çalışmalarına devam ediyor. Şu an 2019 yılında Antalya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Erdemli'de bu spora ilgi her geçen gün artıyor. Şu an 160 sporcumuz bulunuyor."