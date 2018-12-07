Khabib Nurmagomedovun kadın hayranına verdiği cevap olay oldu! - Galeri - Fotomaç
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Khabib Nurmagomedov'un kadın hayranına verdiği cevap olay oldu!
UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, bir panelde kadın bir seyircinin sorusuna verdiği yanıtla olay yarattı. İşte detaylar...
7 Aralık 2018 Cuma, 10:58:15
Güncelleme: 11:02:17
Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor'u ezici bir üstünlükle yenerek adını dünyaya duyuran Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, Suudi Arabistan'da bir panelde konuk olarak yer aldı.
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Kadın seyircilerden birinin, kadınların dövüş endüstrisinde nasıl yer alabileceği sorusuna aldığı yanıt ise salonda gülüşmelere sebep olsa da, medyada aynı etkiyi uyandırmadı.
Khabib Nurmagomedov bu soruya, "Kadınlar için çok güzel bir tavsiyem var. Evinizde sıkı bir dövüşçü olun, kocanızın işini bitirin" diye cevap verdi.
Hürriyet'in haberine göre; Khabib Nurmagomedov'un bu sözleri Avrupa basınında da önemli yer buldu. Dağıstanlı sporcunun bu cevabı bazı yerlerde cinsiyetçilik olarak yorumlandı.
Kadınların dövüşmesinin kendisine ters geldiğini dile getiren sporcu, "Kadınların dövüşünü izlemeye dayanamıyorum. Benim için zor bir şey. Gerçekten bir kadın dövüşü izlemedim" diye konuştu.