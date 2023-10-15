Haberler Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Alexey Lutsenko oldu!

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Alexey Lutsenko oldu!

Son dakika spor haberleri... 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko tamamladı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:55 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 15:00
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Alexey Lutsenko oldu!

Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin sekizinci ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

TUR'un sona ermesiyle genel klasmanda dereceye giren bisikletçiler de belli oldu.

Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını alarak önemli bir avantaj yakalayan Lutsenko, TUR sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Alexey Lutsenko'nun oldu.

Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.

DİĞER
TÜRKİYE LETONYA MAÇI hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD'nin İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız
F.Bahçe'ye müjde! İdmana çıktı
Avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
7’nci etap Jay Vine’ın
Nieri kaza yaptı
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
YDS ÇIKMIŞ SORULAR | 📝ÖSYM YDS çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF indir (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça)
YDS/2 NE ZAMAN 2023? | Yabancı Dil Sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye müjde! İdmana çıktı F.Bahçe'ye müjde! İdmana çıktı 14:12
Beşiktaş'ta futbolcular tarafını seçti! Beşiktaş'ta futbolcular tarafını seçti! 14:05
Wanda Nara açıkladı! "Milano'ya döneceğiz" Wanda Nara açıkladı! "Milano'ya döneceğiz" 14:00
Avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı Avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı 13:35
Kartal'da Tudor sesleri! Yakın zamanda... Kartal'da Tudor sesleri! Yakın zamanda... 12:45
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 12:33
Daha Eski
Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? 12:12
İsmail Kartal kararını verdi! O isim... İsmail Kartal kararını verdi! O isim... 11:54
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu! 11:48
Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... Krunic gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin teklifi... 11:47
Aslan'dan Saul Niguez hamlesi Aslan'dan Saul Niguez hamlesi 01:01
Dişi Kanarya galip Dişi Kanarya galip 01:02