Şampiyon Thomas – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Şampiyon Thomas

    Şampiyon Thomas

    105. 'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının sporcusu , kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    105. 'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının sporcusu , kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Thomas'ın 1 dakika 51 saniye arkasındaki Sunweb takımının Dumoulin, ikinci sırayı aldı.

    1. 30.7.2018
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