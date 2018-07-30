Şampiyon Thomas
105. Fransa Bisiklet Turu'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Geraint Thomas, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
105. Fransa Bisiklet Turu'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Geraint Thomas, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Thomas'ın 1 dakika 51 saniye arkasındaki Sunweb takımının Dumoulin, ikinci sırayı aldı.
- 30.7.2018
-
Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
-
Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
-
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Şampiyon Thomas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.