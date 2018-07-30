Erciyes’te Uluslararası Downhill Bisikleti Kupası düzenlendi
Nefes kesici görüntülere sahne olan Uluslararası Downhill Bisikleti Kupası, bir kez daha Erciyes Dağı’nda bulunan Erciyes Bike Park’taki zorlu downhill (Tepe İnişi) parkurlarında düzenlendi.
Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Erciyes'te 3'üncü kez düzenlenen adrenalin dolu yarışta birinciliği Uluslararası kategoride Rumen IstvandiAkos, Türkiye Şampiyonası'nda ise Burak Uzun aldı.
Türkiye'nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park yine Uluslararası Downhill Bisikleti Kupası'na ev sahipliği yaptı. Almanya, Hollanda, Endonezya, Romanya, İran, Türkiye olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından toplam 100 profesyonel sporcunun yarıştığı kupa, 2 gün antrenman 2 gün yarış olmak üzere 4 gün sürdü.
Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI'nin gözetiminde düzenlenen yarış, Türkiye Downhill Şampiyonası ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI'nin C2 Downhill kategorisinde gerçekleşti. Bu yıl Erciyes'te 3'üncü kez düzenlenen uluslararası organizasyonda, C2 Downhill kategorisinde erkeklerde Rumen Istvandi Akos birinci, İranlı Hossein Nikzadeh ikinci, Türk sporcu Burak Uzun da üçüncülüğü kazandı.
Türkiye Downhill Şampiyonası'nda ise erkeklerde Burak Uzun birinci, Emirhan Eroğlu ikinci, Ramazan Emre İçöz üçüncü olurken; master erkek kategorisinde birinciliği Bünyamin Türk, ikinciliği Vehbi Taşkıran, üçüncülüğü Kadir Erduru elde etti. Downhill büyük kadınlar da ise Asuman Burcu Balcı birinci geldi.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Murat Eskici takdim etti.
- 30.7.2018 16:12
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Erciyes’te Uluslararası Downhill Bisikleti Kupası düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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