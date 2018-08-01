Yeni sistemlerle kaliteli sporcu yetişiyor
Esbike Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı üyeleri, Türkiye'de henüz kullanılmayan sistemlerle sporcu yetiştirmeye devam ediyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Esbike Dağ Bisikleti Takımı, çalışmalarına gece gündüz ayırt etmeden devam ediyor. Sporcular Türkiye'de henüz ilk kez kendilerinin kullandığı makinelerle, antrenmanlarına kaliteli bir şekilde devam ediyorlar. Bisiklet simülatöründe rakipleriyle kıyasıya yarışan üyeler, daha çok motive olduklarını ve başarı noktasında kondisyon sağladıklarını dile getirdiler.
Milli sporcu ve takım antrenörü Gökay Konuk, kısa bir durum değerlendirmesi yaparak, "Ekibin, bu yıl aldığımız Türkiye şampiyonluğu gibi daha iyi başarılar kazanması için çaba göstermemiz gerekiyor. Yurt dışında da başarı elde edebilmek için rakiplerimiz gibi sanal yarışlarla kendimizi geliştiriyoruz. Bu özel makinelerle sporcularımızı eğitiyoruz. Ülkemizde henüz kullanılmayan sistemler sayesinde kaliteli sporcu yetiştiriyoruz" dedi.
- 1.8.2018 11:14
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
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