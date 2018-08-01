Yeni sistemlerle kaliteli sporcu yetişiyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Esbike Dağ Bisikleti Takımı, çalışmalarına gece gündüz ayırt etmeden devam ediyor. Sporcular Türkiye'de henüz ilk kez kendilerinin kullandığı makinelerle, antrenmanlarına kaliteli bir şekilde devam ediyorlar. Bisiklet simülatöründe rakipleriyle kıyasıya yarışan üyeler, daha çok motive olduklarını ve başarı noktasında kondisyon sağladıklarını dile getirdiler.

Milli sporcu ve takım antrenörü Gökay Konuk, kısa bir durum değerlendirmesi yaparak, "Ekibin, bu yıl aldığımız Türkiye şampiyonluğu gibi daha iyi başarılar kazanması için çaba göstermemiz gerekiyor. Yurt dışında da başarı elde edebilmek için rakiplerimiz gibi sanal yarışlarla kendimizi geliştiriyoruz. Bu özel makinelerle sporcularımızı eğitiyoruz. Ülkemizde henüz kullanılmayan sistemler sayesinde kaliteli sporcu yetiştiriyoruz" dedi.