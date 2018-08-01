Yeni sistemlerle kaliteli sporcu yetişiyor
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yeni sistemlerle kaliteli sporcu yetişiyor

    Yeni sistemlerle kaliteli sporcu yetişiyor

    Esbike Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı üyeleri, 'de henüz kullanılmayan sistemlerle sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Esbike Dağ Bisikleti Takımı, çalışmalarına gece gündüz ayırt etmeden devam ediyor. Sporcular 'de henüz ilk kez kendilerinin kullandığı makinelerle, antrenmanlarına kaliteli bir şekilde devam ediyorlar. Bisiklet simülatöründe rakipleriyle kıyasıya yarışan üyeler, daha çok motive olduklarını ve başarı noktasında kondisyon sağladıklarını dile getirdiler.

    Milli sporcu ve takım antrenörü Gökay Konuk, kısa bir durum değerlendirmesi yaparak, "Ekibin, bu yıl aldığımız şampiyonluğu gibi daha iyi başarılar kazanması için çaba göstermemiz gerekiyor. Yurt dışında da başarı elde edebilmek için rakiplerimiz gibi sanal yarışlarla kendimizi geliştiriyoruz. Bu özel makinelerle sporcularımızı eğitiyoruz. Ülkemizde henüz kullanılmayan sistemler sayesinde kaliteli sporcu yetiştiriyoruz" dedi.

    1. 1.8.2018 11:14
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