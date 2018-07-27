Festa 2200 Festivali’nin bisikletçileri Sultan Sazlığı’nda pedal çevirdi
Festa 220 Festivalinde pedal çeviren bisikletçiler, Develi Sultan Sazlığı’nı da ziyaret etti.
Başkan Cabbar'ın konuşmalarının ardından bisikletçiler Sultansazlığı Kuş Cenneti'ne gitmek için yola çıktı.
- 27.7.2018 12:06
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Festa 2200 Festivali’nin bisikletçileri Sultan Sazlığı’nda pedal çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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