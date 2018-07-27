Festa 2200 Festivali’nin bisikletçileri Sultan Sazlığı’nda pedal çevirdi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    2200 Festivali’nin bisikletçileri Sultan Sazlığı’nda pedal çevirdi

    Festa 2200 Festivali’nin bisikletçileri Sultan Sazlığı’nda pedal çevirdi

    220 Festivalinde pedal çeviren bisikletçiler, Develi Sultan Sazlığı’nı da ziyaret etti.

    4 gün sürecek olan festivale katılan 250 bisikletçi, festivalin ikinci gününde 'ni ziyaret etti. Sabah saat 09.30' da Develi Cumhuriyet meydanında toplanan bisikletçiler, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile görüştü. Başkan Cabbar, ''Böyle güzel bir organizasyona böyle güzel bir festivale katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.
    Başkan Cabbar'ın konuşmalarının ardından bisikletçiler Sultansazlığı Kuş Cenneti'ne gitmek için yola çıktı.
    1. 27.7.2018 12:06
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