CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Batman'ın gözü Poko'da

Batman'ın gözü Poko'da

1. Lig’in yeni ekibi Batman Petrol, Sarıyer’de forma giyen ve haziranda serbest kalacak olan 33 yaşındaki orta saha Andre Poko’yu renklerine katmak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Batman'ın gözü Poko'da

Sezonu 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon tamamlayan Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig için kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Sarıyer'in arkasında kalan ve playoff'ta başarılı olamayan Batman Petrolspor, bu sezon ise açık ara şampiyonluğunu ilan ederek rötarlı da olsa 1. Lig'in yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'in havasını bilen Andre Poko'yu transfer listesine ekledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geçen sezon Sarıyer'in Amed'den kiralık olarak renklerine kattığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Sarıyer'in yola devam etmeyi düşünmediği Gabonlu futbolcu için araya giren Batman ekibi, bir numaralı hedef olarak Poko'yu belirledi. 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

10 GOLE KATKI VERDİ

Andre Poko sezonun ilk yarısını Amed'de, ikinci devreyi ise kiralık olarak Sarıyer'de geçirdi. Gabonlu futbolcu toplamda 7 gol atarken,3 de asiste imzasını attı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 10 gole katkı vermişti. Poko, Türkiye'de daha önce Karabükspor, Göztepe ve Altay takımlarının da formasını giymişti.

G.Saray'da 3 yıldız için karar çıktı!
G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Albayrak Doktrini Türkiye'yi enerji devine dönüştürdü: Güneydoğu'da petrol kuleleri yükseliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Kim Min-jae şoku!
G.Saray'da ayrılığa onay çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:21
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:20
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:19
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:18
Conte'den flaş karar! F.Bahçe... Conte'den flaş karar! F.Bahçe... 00:17
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 00:17
Premier Lig'de şampiyon Arsenal! Premier Lig'de şampiyon Arsenal! 00:17
Süper Lig'de tescil gelişmesi! Süper Lig'de tescil gelişmesi! 00:17
İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü 00:17
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? 00:17
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! 00:16