Batman'ın gözü Poko'da

Sezonu 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon tamamlayan Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig için kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Sarıyer'in arkasında kalan ve playoff'ta başarılı olamayan Batman Petrolspor, bu sezon ise açık ara şampiyonluğunu ilan ederek rötarlı da olsa 1. Lig'in yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'in havasını bilen Andre Poko'yu transfer listesine ekledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geçen sezon Sarıyer'in Amed'den kiralık olarak renklerine kattığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Sarıyer'in yola devam etmeyi düşünmediği Gabonlu futbolcu için araya giren Batman ekibi, bir numaralı hedef olarak Poko'yu belirledi. 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

10 GOLE KATKI VERDİ

Andre Poko sezonun ilk yarısını Amed'de, ikinci devreyi ise kiralık olarak Sarıyer'de geçirdi. Gabonlu futbolcu toplamda 7 gol atarken,3 de asiste imzasını attı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 10 gole katkı vermişti. Poko, Türkiye'de daha önce Karabükspor, Göztepe ve Altay takımlarının da formasını giymişti.