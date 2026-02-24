Farklı Yiğido

Sivasspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonra 3 puan aldı. Yiğidolara galibiyeti getiren golleri 6. ve 20. dakikalarda Valon Ethemi, 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90+2. dakikada Rey Manaj kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

CANER YİNE KIZARDI

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Sakaryaspor'da Caner Erkin, oyunu durduran hakemin kararına tepki göstererek topu tekmelediği için 45+3'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 37 yaşındaki sol bek böylece bu sezon dördüncü kez oyun dışı kaldı. Deneyimli futbolcu daha önce Bandırma, Pendik ve Ümraniye maçlarında da kırmızı kart görmüştü.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Sakaryaspor büyük bir camia. Ben buraya bilerek ve isteyerek geldim. Ligin sonunda bu takım ligde kalacak. Zor ama elimizden geleni yapacağız" dedi. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Seriyi devam ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.