Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Farklı Yiğido

Farklı Yiğido

Sivasspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u Ethemi (2), Okan ve Manaj’ın attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk ekipte Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Farklı Yiğido

Sivasspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonra 3 puan aldı. Yiğidolara galibiyeti getiren golleri 6. ve 20. dakikalarda Valon Ethemi, 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90+2. dakikada Rey Manaj kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

CANER YİNE KIZARDI

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Sakaryaspor'da Caner Erkin, oyunu durduran hakemin kararına tepki göstererek topu tekmelediği için 45+3'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 37 yaşındaki sol bek böylece bu sezon dördüncü kez oyun dışı kaldı. Deneyimli futbolcu daha önce Bandırma, Pendik ve Ümraniye maçlarında da kırmızı kart görmüştü.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Sakaryaspor büyük bir camia. Ben buraya bilerek ve isteyerek geldim. Ligin sonunda bu takım ligde kalacak. Zor ama elimizden geleni yapacağız" dedi. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Seriyi devam ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

