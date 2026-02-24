Bodrum FK düşüşte

Evinde Manisa Futbol Kulübü'ne 90+3'te yediği golle 2-1 mağlup olan Bodrum FK Süper Lig yolunda düşüşe geçti.
