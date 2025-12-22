Halil Akbunar Bursaspor’da

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursaspor, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 32 yaşındaki Akbunar, daha önce Göztepe'de de forma giymişti. Akbunar forvet arkası, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon 12 maça çıkan Akbunar 12 maçta 2 gol kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Bursaspor, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 32 yaşındaki Akbunar, daha önce Göztepe'de de forma giymişti. Akbunar forvet arkası, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon 12 maça çıkan Akbunar 12 maçta 2 gol kaydetti.
