Halil Akbunar Bursaspor’da

Bursaspor, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 32 yaşındaki Akbunar, daha önce Göztepe'de de forma giymişti. Akbunar forvet arkası, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon 12 maça çıkan Akbunar 12 maçta 2 gol kaydetti.
