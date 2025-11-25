CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Luan Campos Sivasspor’dan izinsiz ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos’un takımdan izinsiz ayrıldığını duyurdu. Genç oyuncunun, ailesiyle birlikte dün gece geç saatlerde tesislerden eşyalarını alarak Sivas’tan ayrıldığı belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 19:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un takımdan izinsiz ayrıldığını duyurdu. Genç oyuncunun, ailesiyle birlikte dün gece geç saatlerde tesislerden eşyalarını alarak Sivas'tan ayrıldığı belirtildi.

Sivasspor kulübü yetkililerinin telefonlarına yanıt vermeyen Campos'un, takımla hiçbir iletişime geçmeden şehri terk ettiği ifade edildi. Olayın ardından kulüp, kamuoyuna resmi bir açıklama yayınladı. kırmızı-beyazlıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

