Zirve iddiası

Trendyol 1. Lig'de lider Sipay Bodrum FK, yarın deplasmanda Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada yeşil-beyazlılar, İstanbul'dan 3 puanla dönerek zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, "Amacımız lider gidip lider dönmek. İnşallah istediğimiz sonucu alırız" dedi.

TEKRAR SÜPER LİG

Bodrum ekibi, Yalıçiftlik Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalışmalara devam ediyor. Bodrum FK'nın genç yıldızı Yusuf Sertkaya hem lig hem kupa hedeflerini vurguladı: "Sezona güzel başladık, hedeflediğimiz yerdeyiz. İnşallah bu şekilde bitirip tekrar Süper Lig'e çıkacağız. Kupada da gençler olarak ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek, Bodrum'un gençlerinin başarılı olduğunu göstermek istiyoruz."