CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Zirve iddiası

Zirve iddiası

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, “Son iki maçta toparlayan, iyi işler yapan bir Ümraniye var karşımızda. Zor bir maç olacak amacımız lider gidip lider dönmek” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zirve iddiası

Trendyol 1. Lig'de lider Sipay Bodrum FK, yarın deplasmanda Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada yeşil-beyazlılar, İstanbul'dan 3 puanla dönerek zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, "Amacımız lider gidip lider dönmek. İnşallah istediğimiz sonucu alırız" dedi.

TEKRAR SÜPER LİG

Bodrum ekibi, Yalıçiftlik Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalışmalara devam ediyor. Bodrum FK'nın genç yıldızı Yusuf Sertkaya hem lig hem kupa hedeflerini vurguladı: "Sezona güzel başladık, hedeflediğimiz yerdeyiz. İnşallah bu şekilde bitirip tekrar Süper Lig'e çıkacağız. Kupada da gençler olarak ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek, Bodrum'un gençlerinin başarılı olduğunu göstermek istiyoruz."

REKLAM - D&R
F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
DİĞER
Rafa Silva'nın geleceğine ilişkin olay iddia! Portekiz basını duyurdu...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
G.Saray yeni seri peşinde!
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:38
Daha Eski
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:35
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 01:04
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 01:03
Osimhen'de son durum ne? Osimhen'de son durum ne? 01:03