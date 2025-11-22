Sakarya çıkış arıyor

Sakaryaspor, üst üste oynayacağı İstanbulspor ve Ümraniyespor maçlarından 6 puan alarak play-off potasına yeniden girmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetimindeki Tatangalar, bu akşam İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'de başlayacak. LİGDE son haftalarda kadroda değişiklik yapmayan Teknik Direktör Serhat Sütlü'nün, İstanbulspor maçında rotasyona gitmesi bekleniyor. Sütlü, son antrenmanda Vukoviç'in yerine Burak Altıparmak'ı, Sadık'ın yerine Batuhan'ı, orta sahada ise Mete Kaan'ın yerine Mirza Cihan'ı denedi. Sütlü, "Hedefimiz üst sıralara tırmanmak" dedi.