CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor evinde Amed Sportif Faaliyetler'i farklı geçti!

Boluspor evinde Amed Sportif Faaliyetler'i farklı geçti!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Boluspor evinde Amed Sportif Faaliyetler'i farklı geçti!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Boluspor 4-1 kazandı.

Konuk ekip 7. dakikada Mbaye Diagne ile öne geçti.

Boluspor'un golleri 19, 20. dakikada Florent Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil ve 45. dakikada Mario Balbudia'dan geldi.

Ev sahibi puanını 20'ye yükseltti. Konuk ekip ise 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'nci dakikada, Boluspor gole yaklaştı. Top sağ kanattan kale önüne çevrildi. Arda Usluoğu'nun etkili kafa vuruşunda, Erce Kardeşler direk dibinde son anda topa müdahale ederek gole izin vermedi.

7'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Amedspor sahasından atılan uzun topu kontrol eden Saba, pasını Diagne'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

20'nci dakikada, Boluspor eşitliği yakaladı. Doğan Can Davas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Hasani'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

25'inci dakikada Boluspor penaltı kazandı. Arda Usluoğlu, ceza sahası içinde Erce Kardeşler'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi.

26'nci dakikada Hasani, penaltı atışında topu ağlara yolladı: 2-1.

31'üncü dakikada Boluspor farkı 2'ye çıkarttı. Barış Alıcı'nın içeri çevirdiği topa ters bir dokunuş yapan Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

43'üncü dakikada Boluspor bir penaltı daha kazandı. Arda Usluoğlu, Afena-Gyan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Fatih Tokail, Afena-Gyan'ı ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

45+2'nci dakikada Balbudia, penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

Maçın ilk yarısı, Boluspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

72'nci dakikada Amedspor gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Diagne'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Boluspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
REKLAM - D&R
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Temaslara başladı: Liderlerle aile fotoğrafı
G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor evinde farklı kazandı! Boluspor evinde farklı kazandı! 17:58
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 17:44
Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! 17:43
Chelsea Burnley engelini geçti! Chelsea Burnley engelini geçti! 17:39
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 17:08
Pendikspor Hatay'da kazandı! Pendikspor Hatay'da kazandı! 15:48
Daha Eski
Bandırma'da Tanque sahnede! Bandırma'da Tanque sahnede! 15:41
Derbi öncesi kart alarmı! 2 isim... Derbi öncesi kart alarmı! 2 isim... 15:25
Eyüpspor-Karagümrük | CANLI Eyüpspor-Karagümrük | CANLI 15:01
Premier Lig | Newcastle United-Manchester City detayları! Premier Lig | Newcastle United-Manchester City detayları! 14:50
Fırat Okul G.Saray'da Fırat Okul G.Saray'da 14:42
Brighton-Brentford maçı kanal bilgisi ve saati! Brighton-Brentford maçı kanal bilgisi ve saati! 14:32