Hatayspor'da Gökhan Alaş dönemi

Hatayspor'da Gökhan Alaş dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Gökhan Alaş getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:22
Hatayspor'da Gökhan Alaş dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da sözleşmesi feshedilen teknik direktör Hugo Almeida'nın yerine Gökhan Alaş getirildi.

Kulüp başkanı Ethem Çakır, düzenlediği basın toplantısında, "maddi açıdan küçülmeye" gittiklerini söyledi.

Mali tablonun ve istikrarın düzeltilmesi için çalıştıklarını aktaran Çakır, bürokratlar ve iş insanlarının takıma destek olması gerektiğini vurguladı.

Çakır, teknik direktör Hugo Almeida'nın beklenilen başarıyı sağlayamadığını ifade ederek "Hugo Almeida hocamız ve ekibiyle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettik. Yönetim kurulumuzla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde takımımızı, Hataylı memleket evlatlarına teslim etmeye karar verdik. Bu konuda yapılan müzakereler sonucunda Gökhan Alaş hocamızla takımın başına geçmesi konusunda anlaşmaya vardık. Hocamız şu an Mersin'de takımla beraber antrenmanlara çıkmış durumdadır." diye konuştu.

Takımda 4 yabancı futbolcunun alacaklarına karşılık sözleşmesini feshettiği bilgisini veren Çakır, "Biraz daha genç takımla ve takıma aidiyeti olan futbolcularla devam etmemiz gerektiğini düşündük. Bundan sonraki süreçlerde kendi memleketimizin çocuklarıyla bu süreci ayakta tutmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

