Van Spor FK-Sakaryaspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor FK-Sakaryaspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Son 4 maçını da kaybetmeyen ve üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Van ekibi, güçlü rakibi karşısında üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. Serhat Sütlü yönetiminde son 3 maçını da kazanan Sakaryaspor ise zorlu deplasmanda seriyi sürdürmenin yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Van Spor FK-Sakaryaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:03
Van Spor FK-Sakaryaspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor FK-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında gözler, Doğu Anadolu'da oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Son 4 karşılaşmayı kaybetmeden geçerek yeniden üst sıralar için umutlanan Van ekibi, taraftar desteğini arkasına alıp üst üste ikinci galibiyetini hanesine yazdırmak istiyor. Formunun zirvesinde bulunan Sakaryaspor ise bu sezon lig yarışının iddialı takımlarından biri. Serhat Sütlü yönetiminde art arda 3 maçtan zaferle ayrılan yeşil-siyahlılar, Van deplasmanında da kazanarak galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VAN SPOR FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı 2 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

VAN SPOR FK-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Sakaryaspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VAN SPOR FK-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
