Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Sedat Ağçay. Teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ağçay, 31 Mar 2025'te göreve başladğı başkent ekibini 2024-25 sezonunun son 7 haftasında çalıştırmıştı.

Geçen sezon Ağçay yönetiminde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Ankara Keçiörengücü, bu sezon ise 11. hafta sonunda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 11 puanla 15. sırada bulunuyor.