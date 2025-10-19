CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya gelecek. 10 puan ile 15. sırada yer alan Ankara temsilcisi, 12 puan ile 12. sırada bulunan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Yiğidolar ise etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 11:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek. Ligde 10 puanla 15. sırada yer alan başkent ekibi, zorlu mücadelede hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konuk ekip Özbelsan Sivasspor ise 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Yiğidolar, deplasmanda alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek amacında. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesine dair tüm ayrıntılar…

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından yıldız isme övgü!
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
DİĞER
Başakşehir-Galatasaray maçında VAR engeli! Pozisyon dakikalarca incelendi...
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı ne zaman? 11:43
Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman? Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman? 11:34
Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı ne zaman? Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı ne zaman? 11:26
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı detayları! Gaziantep FK-Antalyaspor maçı detayları! 11:08
Aboubakar resmen Neftçi PFK'da! Aboubakar resmen Neftçi PFK'da! 10:52
Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! 10:50
Daha Eski
Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı! Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı! 10:39
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." 10:22
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:14
Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! 09:58
Nantes-Lille maçı ne zaman? Nantes-Lille maçı ne zaman? 09:51
Rennes-Auxerre maçı ne zaman? Rennes-Auxerre maçı ne zaman? 09:50