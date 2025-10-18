CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gözü zirvede

Gözü zirvede

Süper Lig hedefiyle mücadele eden Bodrum FK’da Burhan Eşer öne çıktı. 40 yaşındaki hoca 9 maçta 6 galibiyet elde ederek liderliği aldı, ayakta alkışlandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Gözü zirvede

Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer, oynattığı iyi ve mücadeleci futbolla camianın büyük takdirini topladı. Yıllardır Bodrum FK kulübüne çeşitli görevlerde hizmet eden Eşer, ilk olarak 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak yeşilbeyazlı formayı giydi. O sezon 2'nci Lig'de mücadele eden Bodrum FK'da görev yapan Eşer 8 gol katkısı sağlayarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu ve takım tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdırdı. Eşer, futbolculuk döneminde olduğu gibi Türk futboluna teknik adam olarak büyük hizmet vermeyi hedefliyor.

HEDEF YENİDEN SÜPER LİG

1 Temmuz 2023 tarihinde Bodrum FK'da İsmet Taşdemir'in yardımcı antrenörü olarak göreve başlayan Burhan Eşer, daha sonra Volkan Demirel ve Morais'le de çalıştı. 40 yaşındaki teknik adam, bu sezon kariyerinde ilk kez teknik direktörlük heyecanı yaşadı. Eşer, bu sezon oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 20 puanda zirvede yer alıyor. Esenler ile krtik bir maça çıkacak yeşilbeyazlılar, rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.

4'TE 4 PEŞİNDE

Milli aranın ardından yarın en yakın takipçisi Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak 20 puanlı lider Bodrum Futbol Kulübü, rakibi yendiği takdirde 3 yıl 7 ay 14 gün sonra 4'te 4 yaparak zirvede büyük avantaj sağlayacak. Yeşil-beyazlılar, 19 puana sahip Erokspor deplasmanından galip gelerek büyük hasretine son vermeye çalışacak.

