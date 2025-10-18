Ertuğrul Aslan, Boluspor’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı. Yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Arslan, hocalık kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. A Takımı'nda yardımcı olarak görev yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı. Yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Arslan, hocalık kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. A Takımı'nda yardımcı olarak görev yaptı.