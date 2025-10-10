Sakarya seri peşinde

TFF 1. Lig'e büyük umutlarla başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Sakaryaspor, geçen hafta Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. 9 hafta sonunda 11 puanla 14. sırada kendisine yer bulan Tatangalar artık hedefi adım adım üst sıralar olarak belirlemek istiyor. Bunun yolu da milli ara sonrasında oynanacak olan Adana Demirspor mücadelesinden geçiyor. Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılar, yine bir başka deplasman maçına çıkacak. Bunu da kazanarak ilk kez iki maç üst üste sahadan zaferle ayrılıp duble yapmak isteyen Sakaryaspor, play-off potasına yaklaşmak istiyor. İrfan Buz'un yerine Serhan Sütlü'yü teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra 5 haftada 7 puan toplayan Sakarya, ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor engelini de geçip yükselişini sürdürmeye çalışacak. Kart cezalısı Caner Erkin'in yanı sıra golcü Zwolonski'nin de Adana Demirspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.