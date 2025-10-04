Amed SK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Amed SK, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Bandırma Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Amed SK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amed SK - Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Amed SK - Keçiörengücü maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

