Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı canlı izle | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı canlı izle | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 10:58
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı canlı izle | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Ankara Keçiörengücü sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

