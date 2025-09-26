Bodrum yükseliyor

Süper Lig'e veda ettiği gibi yeniden yükselmek isteyen Bodrum FK, Van FK galibiyeti ile kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk iki haftasına yaşanan moral bozukluğunun da etkisiyle puan kayıplarıyla başlayan Ege ekibi ardından iyi bir seri yakaladı. Van galibiyetiyle birlikte Bodrum oynadığı son 5 maçtaki 4. galibiyetini elde etmeyi başardı. Böylece lider Esenler Erok ile aradaki puan farkı da ikiye inmiş oldu. BodrumTeknik Direktörü Burhan Eşer, geçen haftaki Keçiören yenilgini unutturdukları için mutlu olduğunu ifade ederken, "Ankara'daki puan kaybını telafi ettiğimiz için mutluyum. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Sahamızdaki son 3 karşılaşmayı kayıpsız geçmek önemli. Yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi. Bodrum FK gelecek hafta Ege derbisinde Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.