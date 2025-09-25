Liderde Berat Luş şov

1. Lig'de liderlik mücadelesi veren Esenler Erokspor, namağlup İstanbulspor'u ağırladı. İki İstanbul takımının mücadelesi, Berat Luş'un gol resitaline sahne oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Galatasaray'dan kiralanan 18 yaşındaki forvet Berat Luş, 47, 60, 70 ve 75'te ağları havalandırarak gol şov yaptı. Maçın sonucunu 85'te Catakovic ilan etti. Erokspor 5'te 5'le liderliğini sürdürürken, İstanbulspor ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.