Sakarya hazır

1. Lig'de 2'de sıfır çektikten sonra teknik direktör İrfan Buz'la yollarını ayıran ve yerien Serhat Sütlü'yü getiren Sakaryaspor, transferde de bombayı patlattı. Dünyaca ünlü Fransız yıldız golcü Wissam Ben Yedder'i alan Tatangalar, milli arayı çok yoğun geçirdi. Pazartesi günü Erzurumspor deplasmanında ter dökecek olan Sakarya ekibi, yeni teknik direktörü Sütlü ve tecrübeli santrforu Ben Yedder'le Dadaşlar karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Sakaryalı taraftarlar da son transferler sonrasında takımlarından oldukça umutlu.

METE KAAN VE MİRZA DA İDMANDA

Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Serhat Sütlü yönetiminde hırslı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Tatangalar'da Wissam Ben Yedder'in dışında yeni transferlerden Eyüpspor'dan gelen Mete Kaan Demir ve Gaziantep FK'den takıma katılan Mirza Cihan da antrenmanda yer aldı.

