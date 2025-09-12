CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakarya hazır

Üst üste 2 yenilgi sonrasında takımın başına Serhat Sütlü’yu getiren Sakaryaspor, dünyaca ünlü Fransız yıldız transferi Ben Yedder’le Erzurumspor deplasmanında galibiyet hedefliyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
1. Lig'de 2'de sıfır çektikten sonra teknik direktör İrfan Buz'la yollarını ayıran ve yerien Serhat Sütlü'yü getiren Sakaryaspor, transferde de bombayı patlattı. Dünyaca ünlü Fransız yıldız golcü Wissam Ben Yedder'i alan Tatangalar, milli arayı çok yoğun geçirdi. Pazartesi günü Erzurumspor deplasmanında ter dökecek olan Sakarya ekibi, yeni teknik direktörü Sütlü ve tecrübeli santrforu Ben Yedder'le Dadaşlar karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Sakaryalı taraftarlar da son transferler sonrasında takımlarından oldukça umutlu.

METE KAAN VE MİRZA DA İDMANDA

Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Serhat Sütlü yönetiminde hırslı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Tatangalar'da Wissam Ben Yedder'in dışında yeni transferlerden Eyüpspor'dan gelen Mete Kaan Demir ve Gaziantep FK'den takıma katılan Mirza Cihan da antrenmanda yer aldı.

Yeni transferlerden Mete Kaan Demir ve Mirza Cihan da antrenmanda yer aldı. Sakaryaspor'un yeni transferleri görev verilmesi halinde Erzurum'da forma giyebilecek.

