Alper Potuk bombası

Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşma imzalandı. Alper Potuk, kariyerinde Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da görev aldı.

BULUT HAMLESİ

Öte yandan, Ankara Keçiörengücü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahasını Alper Potuk ile güçlendiren eflatun-beyazlılar, son olarak Altınordu forması giyen 26 yaşındaki forvet ve sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut'u da kadrosuna dahil etti. Futbol hayatına Almanya'da başlayan 26 yaşındaki forvet, kendisini 3 yıllık Keçiörengücülü yapan sözleşmeyi imzaladı.