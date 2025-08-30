Sakaryaspor 1-4 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.
13'üncü dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Barış Alıcı'nı sert şutu direkten oyun alanına döndü.
24'üncü dakikada orta alanın sol köşesinden topu alan Florent Hasani tek başına sürdürdüğü atağı golle sonuçlandırdı. Hasani ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1
28'inci dakikada Boluspor farkı 2'ye çıkardı. Doğancan ile paslaşan Hasani sağ çaprazdan topun dibine girerek topu ağlara gönderdi. 0-2
30'uncu dakikada Sakaryaspor farkı 1'e indirdi. Kobiljar'ın şutunda seken top ceza sahası içinde Burak Çoban'ın önünde kaldı. Topu güzel kontrol eden Burak'ın dönerek vurduğu top ağlarla buluştu. 1-2
İlk yarı bu skorla tamamlandı.
48'nci dakikada Boluspor, Hasani ile 3'üncü gole yaklaştı. Hasani sol çaprazdan sağ ayağıyla şutunu çekerken top üstten auta çıktı.
81'nci dakikada orta alanda topla buluşan Doğancan, sağ kanatta pas bekleyen Hasani'yi topla buluşturdu. Sağ köşeden sol ayağıyla uzak köşeye vuran Hasani farkı tekrar ikiye çıkardı. 1-3
90+2'nci dakikada Sakaryaspor kalecisiyle karşı karşıya kalan Martin Boakye kaleci Szumski'nin sağından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 1-4
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmazken Boluspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.