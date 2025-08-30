CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 1-4 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sakaryaspor 1-4 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-1 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor 1-4 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

13'üncü dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Barış Alıcı'nı sert şutu direkten oyun alanına döndü.

24'üncü dakikada orta alanın sol köşesinden topu alan Florent Hasani tek başına sürdürdüğü atağı golle sonuçlandırdı. Hasani ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1

28'inci dakikada Boluspor farkı 2'ye çıkardı. Doğancan ile paslaşan Hasani sağ çaprazdan topun dibine girerek topu ağlara gönderdi. 0-2

30'uncu dakikada Sakaryaspor farkı 1'e indirdi. Kobiljar'ın şutunda seken top ceza sahası içinde Burak Çoban'ın önünde kaldı. Topu güzel kontrol eden Burak'ın dönerek vurduğu top ağlarla buluştu. 1-2

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

48'nci dakikada Boluspor, Hasani ile 3'üncü gole yaklaştı. Hasani sol çaprazdan sağ ayağıyla şutunu çekerken top üstten auta çıktı.

81'nci dakikada orta alanda topla buluşan Doğancan, sağ kanatta pas bekleyen Hasani'yi topla buluşturdu. Sağ köşeden sol ayağıyla uzak köşeye vuran Hasani farkı tekrar ikiye çıkardı. 1-3

90+2'nci dakikada Sakaryaspor kalecisiyle karşı karşıya kalan Martin Boakye kaleci Szumski'nin sağından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 1-4

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmazken Boluspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI
DİĞER
Sandık kayboluyor, Saadet Konağı'nda ortalık karışıyor...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:01
Kocaeli'de kazanan çıkmadı! Kocaeli'de kazanan çıkmadı! 20:57
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 20:18
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var 20:09
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 19:46
Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! 19:37
Daha Eski
F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! 19:30
M. United ilk galibiyetini aldı! M. United ilk galibiyetini aldı! 19:23
Mourinho'dan ilk açıklama! Mourinho'dan ilk açıklama! 19:17
Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! 19:07
Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı 18:41
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi 18:27