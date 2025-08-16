Sarıyer 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında SMS Grup Sarıyer, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Geosis Boluspor'u ağırladı. Ömer Faruk Gültekin'in düdük çaldığı maçta 90 dakikanın sonunda takımlar 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sol kanattan Rasheed'in yerden pasında Doğancan Davas'ın dokunduğu topa ceza yayı sol tarafında Hasani'nin yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Eşref Korkmazoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Berkay Aydoğmuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Balbudia'nın savunmanın arkasına attığı pasta Rasheed kafayla Doğancan Davas'a indirdi. Bu oyuncunun pasında savunmada Djilobodji'nin kontrol edemediği topu ceza sahası içi sol çaprazda tekrar önünde bulan Doğancan Davas, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Mücadelenin yardımcı hakemi pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından müsabakanın hakemi Ömer Faruk Gültekin orta noktayı gösterdi. 0-1

54. dakikada Dembele'nin pasında topla birlikte ceza sahasına giren Traore, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

60. dakikada uzun kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırdı topa ceza yayı üzerinde Anziani'nin yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir'den seken topa altıpas üzerinde Dembele'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğinin yanında auta gitti.

72. dakikada sağ kanattan Oğuzhan Yılmaz'ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Babacar, yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Orkun Özdemir'in solundan ağlara gönderdi. 1-1