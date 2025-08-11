CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025/26 sezonu tüm hızıyla sürerken ilk haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Esenler Erokspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Lige galibiyetle başlamak isteyen iki ekip, sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Futbolseverler ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’lerini merak ediyor. Peki, Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025/26 sezonu tüm hızıyla devam ederken ilk haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Esenler Erokspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Ligde yeni bir rekabetin fitilini ateşleyecek bu mücadele, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21.30'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Erdem Mertoğlu üstlenecek. Peki, Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor-Adana Demirspor 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

F.Bahçe'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi!
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
G.Saray'a Osimhen müjdesi!
G.Saray'da Barış'ın yerine gelecek isim...
