Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025/26 sezonu tüm hızıyla devam ederken ilk haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Esenler Erokspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Ligde yeni bir rekabetin fitilini ateşleyecek bu mücadele, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21.30'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Erdem Mertoğlu üstlenecek. Peki, Esenler Erokspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor-Adana Demirspor 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.