CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku transferlerini açıkladı!

Sakaryaspor Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku transferlerini açıkladı!

Sakaryaspor, 34 yaşındaki stoper Salih Dursun ve 22 yaşındaki forvet oyuncusu Umechı Akuazaoku’yu kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 17:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku transferlerini açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 34 yaşındaki stoper Salih Dursun ve 22 yaşındaki forvet oyuncusu Umechı Akuazaoku'yu kadrosuna kattı. İki oyuncu için ortak bir imza töreni gerçekleştirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku ile anlaşmaya varmıştır. Kendilerine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" denildi.

Reklam - Türk Telekom
G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı!
DİĞER
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! "Burada sizinle olmak harika"
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! 17:52
2025 Ballon d'Or adayları belli oldu! 2025 Ballon d'Or adayları belli oldu! 17:47
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! 17:08
Onuachu Kocaelispor maçında oynayacak mı? Onuachu Kocaelispor maçında oynayacak mı? 16:43
G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! 16:09
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 16:07
Daha Eski
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! 15:56
Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! 15:53
G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! 15:28
Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! 15:13
Tadic'ten sürpriz takım seçimi! Tadic'ten sürpriz takım seçimi! 15:03
St Patricks - Beşiktaş maçı detayları! St Patricks - Beşiktaş maçı detayları! 14:48