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Haberler TFF 1.Lig Yolun sonu süper olsun

Yolun sonu süper olsun

Trendyol 1. Ligin 36. haftasında sahasında Amedpsor'u 3-0 mağlup eden Ümraniyespor, kırmızı-beyazlı ekip play-off şansını sürdürdü. Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan İsmet Yıldırım, maçın bitiş düdüğünün ardından Ümraniyespor soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik etti. Başkan Yıldırım, "Oynadığınız futbol taraftarlarımızı memnun etti. Daha da iyi olacağınızdan hiç şüphem yok. Yolun sonu Süper Lig olsun" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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Yolun sonu süper olsun
Trendyol 1. Ligin 36. haftasında sahasında Amedpsor'u 3-0 mağlup eden Ümraniyespor, kırmızı-beyazlı ekip play-off şansını sürdürdü. Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan İsmet Yıldırım, maçın bitiş düdüğünün ardından Ümraniyespor soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik etti. Başkan Yıldırım, "Oynadığınız futbol taraftarlarımızı memnun etti. Daha da iyi olacağınızdan hiç şüphem yok. Yolun sonu Süper Lig olsun" dedi.
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