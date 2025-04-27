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Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 36ıncı haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:42
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Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 36ıncı haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

7'nci dakikada ceza sahasında topa elle müdahale kararı ile VAR'a giden hakem, Iğdır FK lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Bruno Iğdır FK'nın ilk golünü kaydetti: 0-1.

9'uncu dakikada Iğdır FK'da sol çaprazda topla buluşan Regattin'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2

31'inci dakikada Iğdır FK atağında Eysseric'n pasına hareketlenen Alim Öztürk takımının 3'üncü golünü kaydetti: 0-3.

50'nci dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında Caner Cavlan'ın ın pası ile buluşan Bruno topu kaleci Çınar'ın üstünden aşırarak ağlarla buluşturdu:0-4.

52'nci dakikada Caner Cavlan'ın pasında topla buluşan Ahmet Engin düzgün bir vuruşla Iğdır FK'nın 5'inci golünü kaydetti: 0-5.

67'nci dakikada ceza sahasına giren Thuram'ın pasında topa düzgün bir vuruş yapan Bruno kendisinin 3'üncü takımının 6'ncı golünü kaydetti: 0-6.

69'uncu dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Regattin yerde kaldı. Verilen penaltı kararında topu filelerle buluşturan Regattin kendisinin 2'nci takımının 7'nci golünü kaydetti: 0-7.

74'üncü dakikada düzgün bir vuruşla topu filelere gönderen Bruno kendisinin 4'üncü takımının 8'inci golünü kaydetti: 0-8.

89'uncu dakikada Caner Cavlan'ın pasına hareketlenen Conte, Iğdır FK'nın 9'uncu golünü kaydetti: 0-9.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

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