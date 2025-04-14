Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

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