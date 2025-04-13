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Haberler TFF 1.Lig Ahlatcı Çorum FK 3-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ahlatcı Çorum FK 3-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında konuk ettiği Manisa FK’yi 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:41
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Ahlatcı Çorum FK 3-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada futbolseverler adeta gol düellosuna tanıklık etti.

Maçın henüz 9. dakikasında Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Ahlatcı Çorum FK ise bu gole 15. dakikada Eren Karadağ'ın golüyle yanıt vererek skoru eşitledi. 21. dakikada Ali Akman'ın fileleri havalandırmasıyla Çorum temsilcisi 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda tempolu oyun devam ederken, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Eren Karadağ takımını 3-1 öne geçirdi. Manisa FK, 85. dakikada Minchev'in golüyle farkı bire indirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ahlatcı Çorum FK sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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