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Play-off heyecanı
Lig üçüncüsünün doğrudan playoff finaline yükseleceği sıralamada onu takip eden 4 takımın play-off oynayacağı ligde 7. sıra için birer puanla sıralanan takımlar bulunuyor. Haftayı 55 puan ve averajla 7. sırada tamamlayan Alagöz Holding Iğdır FK'yı aynı puana sahip Geosis Boluspor, 54 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, 53 puanı bulunan Central Hospital Ümraniyespor ile 52 puanlı Esenler Erok takip ediyor.
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