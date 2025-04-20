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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan 35. hafta maçları ile devam ediyor. Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 10:49
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Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

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