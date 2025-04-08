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Haberler TFF 1.Lig Hedef galibiyet

Hedef galibiyet

Manisa FK, sahasında Amed FK’yı ağırlayacak. Ege temsilcisi 3 puanla ayrılarak ligde kalma umutlarını taze tutmak istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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Hedef galibiyet

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 20.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 yenildiği rakibi karşısında mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan Manisa FK karşılaşmada özellikle taraftarların desteğini bekliyor.

Manisa FK ile Amed arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Okan Taşköprü yapacak. Maçın 4. hakemi ise Enver Aydın olacak. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar diğer iç saha maçlarında olduğu gibi ücretsiz izleyebilecek.

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