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Kılıç’a 2 maç ceza
Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç'a PFDK tarafından verilen 2 maç men cezası sonrasında yıkıldı. PFDK; Iğdır karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Kemal Kılıç'ı 2 maçtan men etti. Kılıç'a ihraç önce ve sonrasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden ayrı ayrı birer maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.
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