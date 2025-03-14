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Haberler TFF 1.Lig Teksüt Bandırmaspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Teksüt Bandırmaspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 18:15
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Teksüt Bandırmaspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo-beyazlı ekip, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Mücadelenin henüz 7. dakikasında Teksüt Bandırmaspor'dan Atınç Nukan, doğrudan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. İlk yarı bu dezavantaja rağmen golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Diony'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Adanaspor'un beraberlik çabaları sonuç vermezken, Teksüt Bandırmaspor savunmada gösterdiği dirençle skoru korumayı başardı.

Bu sonucun ardından Teksüt Bandırmaspor puanını 50'ye yükseltirken, Adanaspor ise 27 puanda kaldı.

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